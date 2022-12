Familie kon op kerstavond videobellen met West-Vlaming Olivier Vandecasteele die gevangen zit in Iran

Olivier Vandecasteele uit Oostduinkerke werd in februari opgepakt toen hij als ngo-medewerker aan de slag was in Iran. Sindsdien zit hij in erbarmelijke omstandigheden in de cel en is er nauwelijks contact met zijn familie. Vandecasteele is ook al veroordeeld tot een gevangenisstraf van 28 jaar, maar waarvoor is nog altijd niet bekend.