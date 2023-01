Fietser komt terecht in gracht in Harelbeke en overlijdt later in ziekenhuis

Het waren voorbijgangers die de man in een gracht in de Waregemsestraat zagen liggen. De weg is een vrij landelijke weg. Door de regen van de afgelopen dagen stond er vrij veel water in de gracht. De hulpdiensten hebben de man naar het ziekenhuis gebracht, maar daar overleed hij aan zijn verwondingen. Er is nog veel onduidelijkheid over het ongeval. Zo is het nog niet duidelijk hoe de man in de gracht is gesukkeld en hoe lang hij daar gelegen heeft.