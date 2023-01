Jongeren maken feestmaaltijd én nieuwjaarsontbijt voor daklozen in Café Anoniem in Hasselt

Het feestmaal wordt voor het tweede jaar op rij georganiseerd. "Vorig jaar was een heel groot succes", zegt Lampariello. "We hadden toen zelfs geld over, waardoor we nog extra’s zoals kappersspullen konden aanschaffen." Dit jaar zamelde Arktos 1.200 euro in. "Wat er over blijft na de aankoop van de ingrediënten, komt op onze giftenrekening. Daar kopen we dan weer andere dingen mee", besluit Lampariello.