Federale kern bijeen over verlenging Doel 4 en Tihange 3: "Om een stand van zaken te geven"

De federale regering wil Doel 4 en Tihange 3 10 jaar langer openhouden om de stroombevoorrading te kunnen blijven verzekeren, in afwachting van de verdere ontwikkeling naar meer duurzame energiebronnen. Daarmee kwam ze terug op de kernuitstap die voorzien was voor 2025, maar niet langer haalbaar bleek door e oorlog in Oekraïne en de daaruit voortvloeiende energiecrisis.

Na de formele beslissing om twee kernreactoren te verlengen moest er gepraat worden met producent Engie, die aanvankelijk niet erg enthousiast was over die verlenging. In juli werd er een princiepsakkoord bereikt, en het is dat princiepsakkoord dat nu concreet moet worden uitgewerkt.

De gesprekken met Engie blijken niet echt vlot te verlopen. Premier De Croo heeft keer op keer gezegd dat de deadline 31 december is, maar het is niet duidelijk of er vandaag ook een volledig akkoord kan worden bereikt. Het heikele punt is geld. Engie wil dat er een plafond komt op de factuur die ze als producent moet betalen voor de berging van het radioactief afval.