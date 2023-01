Knalvuurwerk veroorzaakt overlast in Gent

De politie van Gent doet ook uitdrukkelijk een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van de ouders. In een persbericht vraagt de politie uitdrukkelijk aan ouders om hun kinderen in het oog te houden en vraagt hen ook te wijzen op de gevaren van knalvuurwerk. Voor alle duidelijkheid : In Gent is het verboden vuurwerk af te steken, met uitzondering op oudejaarsnacht, dan mag het één uur, maar dan enkel vuurwerk en geen voetzoekers. Bovendien moet het afsteken van vuurwerk op een juiste manier gebeuren en overtredingen worden bestraft met GAS-boetes tot 350 euro.