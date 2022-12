Koppel uit Ieper spoort zelf dief op en laat hem buit terugbrengen

"Wij zijn blij dat alles goed is afgelopen", zegt Glenn Verdru van de politiezone Arro Ieper. "Maar wij raden wel af om zelf stappen te ondernemen. Mensen kunnen beter aangifte doen bij ons dan het heft in eigen handen te nemen. Het is ook een heikele kwestie om beelden op sociale media te verspreiden. De verdachte kan daar ook klacht voor indienen, maar in deze was de verdachte niet zo herkenbaar. Toch is het een werkwijze die wij afraden."