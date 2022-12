Eerste eilanden vieren jaarwisseling, vuurwerk in Hasselt en Oostende afgelast

De wereld viert het nieuwe jaar van oost naar west. Door het tijdsverschil is het nieuwe jaar al aangebroken op de eilanden Tonga, Samoa en op de eilandengroep Kiribati. Al die eilanden liggen in de Stille Zuidzee en vieren om 11 uur onze tijd Nieuwjaar. Om 12 uur is het de tijd aan Nieuw-Zeeland. Daarna volgt Australië.

Samoa is nog maar 12 jaar de eerste plek op Aarde waar het nieuwe jaar zijn intrede doet. Daarvoor was het het allerlaatste land. In 2011 besliste het eiland over te stappen naar de andere kant van de datumgrens. Dat was makkelijker voor de handel met buurlanden Nieuw-Zeeland en Australië. Bijkomend voordeel: ze kunnen er als eersten Nieuwjaar vieren.