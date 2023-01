Nog veel onduidelijkheid of stedelijke vuurwerkspektakels al dan niet plaatsvinden

Andere steden blijven hopen dat alles kan plaatsvinden, maar houden de weersomstandigheden en vooral de rukwinden nauwlettend in de gaten. Brugge beslist pas rond 20 uur vanavond. Brussel neemt een beslissing rond 22 uur en in Gent wordt ten laatste om kwart voor 12 een beslissing genomen.

"We blijven het vuurwerk voorbereiden, maar alles hangt af van de rukwinden, die kunnen de plannen nog verknallen", zegt Gents schepen Bram Van Braeckevelt (Groen). "We hebben voor diervriendelijk vuurwerk gekozen, dus de vuurwerkpijlen zijn minder hoog, dat is al minder gevaarlijk, maar het vuurwerk vindt plaats in de binnenstad en dus moeten we met de rukwinden extra voorzichtig zijn. We nemen pas een beslissing kwart voor middernacht"