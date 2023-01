Jong N-VA dient een klacht in over drietalige brief in Vilvoorde: "Taalwetten zijn geen vodje papier"

“Dit slaat gewoon nergens op”, reageert burgemeester Bonte. “We versturen de brief wel degelijk in het Nederlands, enkel de bijlage is in drie talen opgesteld. De mensen kunnen zo toestemming geven dat we hun coördinaten gebruiken, dat moet zo voor de GDPR-wetgeving. Volgens mij is dat geen enkele schending van de taalwetgeving. Jong N-VA zoekt spijkers op laag water.”

Volgens Bonte is het een bewuste beslissing om een drietalige bijlage te versturen: “Dat heeft te maken met de ontnederlandsing van onze bevolking door de snelle groei. Het is essentieel om zeer correcte bevolkingsregisters te behouden, zowel op veiligheidsvlak als voor het sociaal beleid. We hebben vastgesteld dat er door taalproblemen makkelijk fouten gemaakt worden. Je moet anderstaligen ook correct kunnen vinden en aanschrijven om hen te overtuigen dat het belangrijk is om Nederlands te leren. Het zou mij verbazen dat Binnenlands Bestuur hierover zou vallen.”