Ook op de laatste dag van het jaar vuurt Rusland raketten af op Oekraïne: zeker 1 dode en meerdere gewonden in Kiev

In Rusland werd intussen de nieuwjaarsboodschap van president Vladimir Poetin op televisie uitgezonden. Traditioneel spreekt hij die boodschap uit met op de achtergrond het Kremlin. Dit jaar was dat niet het geval, Poetin hield zijn toespraak omgeven door militairen (zie foto hierboven).

Daarin kwam hij uiteraard terug op de oorlog in Oekraïne, in bewoordingen die we al vaker van hem gehoord hebben. Al waren die opvallend strijdvaardig voor een nieuwjaarstoespraak. Poetin herhaalde onder meer zijn kritiek dat het Westen de situatie in Oekraïne "op een cynische manier gebruikt om Rusland te vernietigen". Rusland zal nooit in die val trappen, waarschuwde Poetin, die zei dat zijn leger in Oekraïne vecht om het "moederland" te beschermen en "echte onafhankelijkheid" voor de bevolking veilig te stellen.

"Moreel en historisch" hebben wij het bij het rechte eind, zei Poetin nog. De strijd van Rusland voor zijn toekomst, is volgens Poetin een inspirerend voorbeeld voor andere landen.

Rusland en Oekraïne zouden vandaag ook opnieuw gevangenen geruild hebben. Volgens het Russische ministerie van Defensie liet Oekraïne daarbij 82 gevangengenomen Russische militairen vrij.