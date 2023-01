Ondanks moeilijk jaar boekt REO Veiling in Roeselare bijna recordomzet

"Deze zomer hebben we de inkomsten kunnen rechttrekken door de warmte. Mensen grepen terug naar veel frisse zomergroenten zoals tomaat, komkommer en sla. Uiteindelijk zijn we uitgekomen op bijna dezelfde omzet als vorig jaar en dat was toen een recordomzet." Qua concrete cijfers gaat het om 218.361.331 euro, dat is slechts 600.000 euro minder aan omzet dan in 2021.