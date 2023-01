Nederlandse wagen belandt op zijkant na rammen van verkeerslicht in Borgerhout 

Iets over zeven uur vanmorgen is een auto met Nederlandse nummerplaat gekanteld nadat hij op een verkeerslicht botste. "Het verkeerslicht stond op een verhoogd verkeersplateau op het midden van de Turnhoutsebaan, net voor het kruispunt met de Stenenbrug. Dat plateau maakt een bocht en wellicht heeft de bestuurder dat verkeerd ingeschat. We weten nog niet of de wagen te snel reed, maar het gaat al zeker niet om een geval van straatracen", licht Wouter Bruyns van de Antwerpse politie toe.