Oost-Vlaamse kmo's hebben meer overheidsopdrachten gekregen door het online platform Regioleverancier

Kleine en middelgrote bedrijven denken nog vaak dat zij geen kans maken om een overheidsopdracht in de wacht te slepen. "Dat is een foute redenering", legt Vermeiren uit. "Elk bedrijf kan in aanmerking komen, of het nu gaat om een bedrijf dat gespecialiseerd is in wegenwerken, of een bedrijf dat zich met huisstijl bezighoudt. Iedereen is nodig", besluit hij.