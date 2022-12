Paus emeritus Benedictus XVI (95) overleden: een briljant theoloog en de "Rottweiler van God"

Joseph Aloisius Ratzinger is op 16 april 1927 geboren in Marktl am Inn, in Beieren, in Zuid-Duitsland. Hij was de jongste van een gezin met drie kinderen. Zijn moeder was een kokkin en zijn vader een politieagent en een criticus van de naziregering die in de jaren 30 en 40 hoogtij vierde.



Tijdens zijn priesteropleiding werd Ratzinger verplicht lid van de 'Hitlerjugend', de nazi-jeugdbeweging. Hij werd in 1943 samen met de rest van zijn klas -gedwongen- ingezet bij het luchtafweergeschut dat een BMW-fabriek verdedigde. Enkele dagen voor de Duitse overgave deserteerde hij.

Na de oorlog studeerde Ratzinger filosofie en theologie aan een hogeschool in Freising en aan de universiteit van München. Halfweg 1951 (op zijn 24e) werd hij samen met zijn broer, Georg, tot priester gewijd. Het was het begin van een topcarrière binnen de Rooms-Katholieke Kerk.

Ruim tien jaar later was hij als adviseur voor de Keulse kardinaal Frings aanwezig op het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-1965). Bij die revolutionaire vernieuwingsoperatie binnen de Katholieke Kerk, waar onder meer werd beslist om misvieringen voortaan in de volkstaal toe te staan, behoorde Ratzinger tot de "progressieve" fractie.