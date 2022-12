Overleden paus emeritus Benedictus XVI vraagt in zijn geestelijke testament vergiffenis

De voormalige paus, die begin 2002 in opspraak kwam voor zijn aanpak van gevallen van pedofiele criminaliteit in Duitsland in de periode dat hij aartsbisschop van München was (1977-1982), had al eerder om vergeving gevraagd - terwijl hij tegelijk verzekerde dat hij nooit misdrijven had toegedekt.

"Ik bid opdat op onze aarde het geloof blijft voortbestaan en ik smeek u, dierbare landgenoten, laat u niet van het geloof afleiden. Houd vast aan uw geloof! Laat u niet van de wijs brengen!", klinkt het nog.

Hij dankte God voor zijn ouders, zus en broer alsook "de vele vrienden, medewerkers, professoren en leerlingen" die aan zijn zijde stonden. "En ik wil de Heer danken voor mijn mooie vaderland aan de voet van de Alpen. Beieren, waarin ik altijd de pracht van de Schepper zelf zag schitteren."