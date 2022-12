"Requiescat in pace": wereldleiders en gelovigen reageren op overlijden van voormalig paus Benedictus XVI (95)

Die woorden gebruikt ook Rik Torfs, al voegt hij er wel aan toe dat Ratzinger soms ook "angstvallig conservatief" was. Torfs is eveneens theoloog en omschrijft Ratzinger als een mens "met gaven en gebreken, zoals iedereen". "Matig bestuurder, maar eerder dan Johannes Paulus II besefte hij de ernst en omvang van de misbruikproblematiek in de kerk. Resquiescat in pace (rust in vrede, red.)", voegt hij nog toe.