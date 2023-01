Zo word je morgenvroeg veilig wakker in je bed: Antwerpse politie geeft tips voor oudejaarsnacht en De lijn zorgt voor feestlijnen

Wie niet in een van de deelnemende steden of gemeenten woont, moet uiteraard ook een geldig vervoerbewijs hebben. Zij kunnen onbeperkt de tram en bus nemen met het "oudejaarsticket22". Dat ticket is geldig vanaf 18 uur op 31 december tot en met 23.59 uur op 1 januari en is te koop via de website, de app, in Lijnwinkels en automaten. Als je het ticket via sms wil bekomen, stuur je een berichtje met de tekst "EVENT" naar 4884. Vervoersbewijzen die de rest van het jaar gelden, zijn vannacht ook geldig.