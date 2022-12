"Bohemian Rhapsody" van Queen verovert de eerste plek van de Top 2000 van Radio2

Begin november moesten we afscheid nemen van Nicole Josy van Nicole & Hugo. Hun succesnummer "Goeiemorgen, morgen" vond duidelijk een hernieuwde plek in de harten van luisteraars en maakte een grote sprong in de Top 2000. Het lied dat vorig jaar nog op de 456e plek stond, staat dit jaar op 4.

Nog opvallend is de hoogste nieuwkomer: "1 op een miljoen" van Metejoor en Babet verovert, uit het niets, de 10e plaats. De volledige lijst vind je op de website van Radio2.