Trucker komt om het leven op terrein transportbedrijf Sint-Truiden

Drie vrachtwagenschauffeurs waren aan het parkeren toen het ongeval plaatsvond. De vrachtwagenchauffeur die om het leven kwam, was uitgestapt toen het ongeval plaatsvond. Hij was papieren aan het invullen. Een andere collega was zijn vrachtwagen aan het parkeren en daar is het slachtoffer onder terecht gekomen. De derde vrachtwagenchauffeur was getuige van het ongeval. Het parket van Limburg heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.