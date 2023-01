Twee zwaargewonden bij frontale aanrijding in de Waaslandhaven

Het ongeval gebeurde rond 21 uur. In de Sint-Antoniusweg in Doel bij Beveren. In een bocht verloor een autobestuurder de controle over het stuur. De auto reed frontaal op een tegenligger. De brandweer moest een van de bestuurders uit zijn voertuig bevrijden. Beide chauffeurs raakten ernstig gewond en kregen ter plaatse de eerste zorgen. Eén van de slachtoffers werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Een verkeersdeskundige van het parket onderzoekt de omstandigheden van het ongeval. Volgens de eerste vaststellingen lag de rijbaan bedekt met een dun laagje olie of mazout.