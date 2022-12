Nu al de warmste oudejaarsdag ooit in ons land: "Al 16,2 graden gemeten in Ukkel"

Dat we nog niet zo lang geleden met vriesweer zaten, is op zich niet zo uitzonderlijk, zegt Dehenauw. "Eind jaren 70 hebben we in Ukkel eens in 24 uur tijd een daling van de temperatuur van 17 graden genoteerd. De reden was een plotse verandering van windrichting, waardoor er na heel zachte lucht plots Siberische lucht uit het oosten kwam." Wel is het aantal gevallen van extreem weer fors gestegen, ziet Dehenauw, en dat is het gevolg van de klimaatverandering.