Twee agenten langere tijd arbeidsongeschikt na gevechten op fuif in Kortrijk

De rest van de oudejaarsnacht in Kortrijk verliep best rustig. Drie mensen werden aangehouden voor openbare dronkenschap tijdens de feestnacht. Verder was er nog een zwaar verkeersongeval in de Kortrijkse deelgemeente Marke. Rond twee uur haakten twee fietsers in elkaar en daarbij is een 26-jarige man stevig gevallen. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.