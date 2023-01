400 zwemmers trotseerden koude water voor de Oudejaarsduik in de Plas van Rotselaar

De Oudejaarsduik in de Plas in Rotselaar was een groot succes. Nooit eerder was het evenement vooraf volzet. Het was de achtste editie en de eerste na twee jaar onderbreking door corona. De zwemmers hebben er alvast van genoten. "Het was vrij warm", zei één van de zwemsters. "We hadden het kouder verwacht, het was eerder een lenteduik. Het water was wel frisser, maar best OK", vertelden Tessa en Silke in koor. "Ik vind het grandioos, gewoon fantastisch", voegde Peter uit Betekom eraan toe. "Het was heel zacht buiten, maar het water was echt ijskoud". Voor Werner uit Ramsel was het te warm. "Het verschil tussen de temperatuur van het water en de lucht is te hoog. Het was in ieder geval plezant en vooral gezond", zei Werner nog.