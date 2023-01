Anita Pointer, één van The Pointer Sisters, overleden

In totaal scoorde de groep dertien Amerikaanse top 20-hits tussen 1973 en 1985, waaronder “'Slow Hand”, “Neutron Dance”, “Jump (for my love)” en "I'm so excited".

In België traden The Pointer Sisters o.a. op tijdens The Night of The Proms en tijdens een concertenreeks in het Sportpaleis met Natalia, in 2006.

Anita Pointer is 74 jaar geworden. Eerder overleden Bonnie en June.