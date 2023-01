Bewoners van een appartementsgebouw in Koksijde op oudejaarsavond even geëvacueerd

De oproep bij de brandweer was binnengekomen rond 19.45 uur op oudjaar. In een appartementsgebouw was het alarm op de tweede verdieping afgegaan en was er rook gesignaleerd. Politie en de brandweerposten van Koksijde, Oostduinkerke, De Panne en Veurne waren snel ter plaatse. Ondertussen had de verantwoordelijke van het gebouw al iedereen verwittigd om naar buiten te gaan.