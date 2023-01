Braziliaanse president Lula da Silva heeft de eed afgelegd en begint aan derde ambtstermijn

Grote afwezige is de vorige president Bolsonaro. Hij verliet zijn land enkele dagen geleden en zou nu in de Amerikaanse staat Florida verblijven. Kort voor zijn vertrek stuurde hij via sociale media nog een emotionele video naar zijn aanhangers, waarin hij hen oproept de strijd tegen Lula voort te zetten. Hij nam wel afstand van de man die de aanslag wou plegen in de buurt van de luchthaven. Hij had het over een terreurdaad waarvoor geen rechtvaardiging is.

Dat Bolsonaro Brazilië verlaat, hoeft niet te verbazen. Het is algemeen bekend dat hij zijn verkiezingsnederlaag niet goed verteerd heeft. Bovendien lopen er nog enkele gerechtelijke onderzoeken tegen hem. Zodra hij aftreedt vervalt zijn onschendbaarheid en dan is in Brazilië blijven een risico.