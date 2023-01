Politiezones Mechelen-Willebroek en Klein-Brabant fuseren tot PZ Rivierenland: Derde grootste zone van Vlaanderen 

De politiezones van Klein-Brabant en Mechelen-Willebroek worden samengevoegd tot een grote zone genaamd politiezone Rivierenland. De fusie moet voor meer specialisatie zorgen en de efficiëntie verhogen. "We fuseren om de dienstverlening te versterken", legt woordvoerder Dirk Van de Sande uit. "Zo brengen we de expertise van beide korpsen samen om die te verdelen over de hele zone."