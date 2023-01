Gasprijs daalt verder tot niveau van vóór de oorlog in Oekraïne, experten hoopvol: "Dit ga je voelen in je factuur"

Bovendien zit het nog altijd snor met de gasreserves in Europa, die nog veel voller zitten dan verwacht. "Daar is het vooral afwachten hoe we deze winter uit komen. Als we maar 30 of 40 procent van reserves overhouden, zitten we met een probleem tegen volgende winter. Want die zijn moeilijk aan te vullen met LNG, waardoor je in de zomer weer met enorme prijsstijgingen zou kunnen zitten. Maar de verwachting is nu eerder dat we de winter zullen doorkomen met reserves die 50 tot zelfs 70 procent gevuld zullen zijn. Dat betekent dat we nadien minder gas moeten aankopen en dat kalmeert de markt."