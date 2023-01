In Lokeren en Sint-Niklaas leek het lente:" De ijskarren reden in het feestweekend nog rond"

De zaakvoerder van Foubert Ijs had een poll op sociale media gelanceerd met de vraag of er interesse was in ijsjes aan de ijskar. Klanten reageerden massaal op het initiatief en dus werden de ijskarren weer uit de loods gehaald en zijn ze gaan rondrijden met toeters en bellen. Volgens Ilke Van Gucht is rondrijden met de ijskar op 31 december nog nooit gebeurd. "We beginnen in de lente meestal rond te rijden vanaf het moment dat we 16 graden meten, maar nu was het opeens 17 graden. We hebben niet gewacht, zijn met de ijskar uitgereden en we hebben voor ijsjes gezorgd, tot groot jolijt van de lekkerbekken."