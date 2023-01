Eurosong strikt (inter)nationale toppers voor vakjury: oud-winnaar Alexander Rybak en Laura Tesoro bepalen mee wie naar het Songfestival gaat

Eurosong winnen, daar heeft Laura Tesoro ervaring mee. In 2016 won ze de Vlaamse preselecties met het lied "What's the pressure" én ze kon ook mooi scoren op het Songfestival zelf, wat voor Eurosong-laureaten in het verleden vaker niet dan wel het geval is geweest. Met jureren heeft ze ook ervaring, want Laura heeft al een paar keer in de jurystoelen van "The voice van Vlaanderen" plaatsgenomen.