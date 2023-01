Kaprijke houdt het weerbericht nauwlettend in de gaten: "Nog meer regen en we zitten in de problemen"

Nog deze maand zal de provincie Oost-Vlaanderen samen met het Polderbestuur zorgen voor het schoonmaken van de grachten. "Daar zijn we blij om, want we hebben zelf al voor de zekerheid bordjes geplaatst op de plaatsen waar het gevaarlijk is om te fietsen om zo de mensen te wijzen op mogelijk wateroverlast. Maar het mag niet te lang meer aanslepen. We kijken uit naar de structurele oplossing. Hopelijk stopt het met regenen en blijven we gespaard van overstromingen", besluit Claeys.