Kempense ziekenhuizen zien aantal bevallingen dalen: "Niet vanzelfsprekend om in deze tijden een kind op de wereld te zetten"

De kraamafdelingen van de vier Kempense ziekenhuizen hebben in 2022 samen 3.763 baby's mogen verwelkomen in onze wereld. Alle vier merken ze dat het aantal geboortes vorig jaar gedaald is. In het AZ Turnhout werden veruit de meeste kinderen geboren. Zij tikken af op 1.557 bevallingen. In 2021 waren dat er nog 1.600. Het Heilig Hartziekenhuis in Mol hielp bij 722 bevallingen vorig jaar. Twee jaar geleden waren dat er nog 776. De kraamafdeling van het Ziekenhuis Geel maakte op Facebook bekend dat ze 753 bevallingen begeleidde in 2022. In 2021 vond daar nog een heuse babyboom plaats met 832 geboortes. In AZ Herentals kwamen vorig jaar 731 kinderen ter wereld. Ook daar spreekt men van daling.