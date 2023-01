Man met kruisboog bedreigde jongeren die vuurwerk afstaken in Voeren

Een man heeft in Voeren tijdens de nacht van oud op nieuw een aantal jongeren bedreigd met een kruisboog. "Die jongeren waren in de buurt van zijn huis aan het spelen met vuurwerk", vertelt burgemeester Joris Gaens (Voerbelangen). "Het is gelukkig bij een dreigement gebleven, er zijn geen ongelukken gebeurd en de politie heeft de kruisboog in beslag genomen. De agenten hebben met de man en de jongeren gesproken en iedereen tot kalmte aangemaand. Alles is dus goed afgelopen", besluit de burgemeester.

In Voeren was vuurwerk toegestaan tussen 23.45 uur en 00.30 uur. Maar volgens de burgemeester is de nieuwjaarsnacht vrij rustig verlopen.