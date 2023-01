Man is op strand van Nieuwpoort bewusteloos geslagen nadat hij had gewaarschuwd voor het gevaar om vuurwerk af te steken

Toen de politie even na middernacht aankwam op het strand van Nieuwpoort, zagen ze een man op een bankje zitten. Toen de politie vroeg wat er aan de hand was, bleek de man erg verward en kon hij zich weinig herinneren van wat er precies was gebeurd. Later bleek dat de man met zijn gezin aan het wandelen was op de Zeedijk en had gezien dat een groepje vuurwerk aan het afsteken was, wat eigenlijk verboden is in de politiezone. De man zou een van de leden van het groepje hebben aangesproken en hem hebben gewezen op de gevaren. Daarna zou hij slaag hebben gekregen.