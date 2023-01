Man uit Wetteren is aangehouden nadat hij zijn vrouw messteken had toegebracht

Een vrouw uit Wetteren raakte gisteren levensgevaarlijk gewond, nadat ze verschillende messteken had gekregen. Nu is haar man van 44 jaar aangehouden door de onderzoeksrechter in Dendermonde.

De politie van Wetteren kreeg gisterenavond een oproep binnen van de 15-jarige dochter van het gezin. Toen de politie aankwam, vonden ze een vrouw van 38 jaar met verschillende snijwonden. Volgens de eerste vaststellingen gaat het om verwondingen met een mes.