Moslimgemeenschap ruimt op nieuwjaarsdag onder andere straten van Genk op: "Niets mooier dan zo'n actie om het nieuwe jaar te beginnen"

"We zijn ons nieuwe jaar begonnen in de moskee in Alken, waar we samen hebben gebeden voor een betere situatie in de wereld", vertelt Ahmed Bassaam, jongerenvoorzitter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Hasselt. "Daarna zijn we begonnen met onze schoonmaakactie hier in Genk, maar ook op andere plaatsen in België. We willen onze plicht als burgers van dit land vervullen en het belang van de reinheid staat ook erg centraal in ons geloof", zegt Ahmed. "Het is belangrijk dat we dat ook in de realiteit omzetten. Er is niets mooier dan zo'n actie om het nieuwe jaar te beginnen."