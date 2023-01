Overgebleven iglo's in Ieper uit voorzorg weggenomen

Het ging nog om twee exemplaren op de Grote Markt en drie op het Vandenpeereboomplein aan de andere kant van de Lakenhallen. "We hoopten op vrijdag de resterende iglo's nog te laten staan tot het einde van de kerstvakantie, maar 's avonds hebben we toch besloten om alle iglo's te laten verwijderen", vertelt Evenementenschepen Diego Desmadsryl (Open Ieper). "We wilden geen risico nemen door het voorspelde stormweer. Op de lege plaatsen zijn nu nog groene cirkels te zien, met schors rond", besluit de schepen.