Vakbonden trekken aan alarmbel na agressie tegen hulpdiensten: "Je kunt niet alle agenten als RoboCop op straat sturen"

"Psychologisch is het een ander verhaal", gaat Derieuw verder, "want wie kan de absurde situatie begrijpen dat hulpverleners niet in alle veiligheid kunnen werken en soms zelfs het blusmateriaal hebben moeten achterlaten om zich in veiligheid te brengen? Je bent er om je medemens te helpen, maar je wordt aangevallen. We begrijpen niet waarom hulpverleners onder de bescherming van de politie moeten gaan werken."