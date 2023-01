"Gelukkig nieuwjaar!": Oekraïne bestookt door Russische drone met wrange nieuwjaarswens

Kiev werd met vannacht alweer bestookt door Russische raketten en drones. Het zou gaan om 13 drones op zaterdagavond en 32 na middernacht.

Het hoofd van de politie in Kiev plaatste op Facebook een foto van een neergehaalde drone met de boodschap "gelukkig nieuwjaar" in het Russisch. Het Russische leger bevestigde dat het de aanval had gelanceerd, waarbij het locaties in het vizier nam waar Oekraïne zijn aanvalsdrones zou produceren.