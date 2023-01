Uitgebroken vleesvarken versperde openbare weg in Wezembeek-Oppem

De ploeg van het Animal Rescue Team werd rond 22.40 uur opgeroepen door agenten van de politiezone WOKRA (Wezembeek-Oppem en Kraainem). Er was namelijk een vleesvarken van ongeveer 200 kilogram uitgebroken en het stond op de openbare weg. "Het ging om een zeug die uiteindelijk behoorlijk tam was", vertelt Mathieu Helleputte van Animal Rescue Service. "Het heeft wel heel wat zweet en gezwoeg gekost om het dier met de hulp van de agenten en een omstaander veilig in te laden. We hebben het varken dan terug naar de eigenaar gebracht en die heeft het dier in zijn tuin opgesloten. Wellicht is het ontsnapt uit een weide als gevolg van het vuurwerk of is de omheining stuk gegaan door de wind. Dat moet nog onderzocht worden. Op het einde van onze interventie kregen we nog te maken met mensen die ons bekogelden met vuurwerk", voegde Mathieu Helleputte er nog aan toe.