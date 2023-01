Begrafenis paus emeritus Benedictus XVI zal "pauselijk doch eenvoudig" zijn: dit weten we over de uitvaartdienst

Paus emeritus Benedictus XVI zal een pauselijke begrafenis krijgen, maar dan in eenvoudige vorm. Dat zegt Vaticaankenner Tom Zwaenepoel. Veel details over de dienst zijn nog niet bekend. "Er ligt dan ook geen draaiboek klaar zoals voor een paus in ambt, maar het is wel duidelijk dat paus Franciscus zijn stempel wil drukken." Koning Filip en koningin Mathilde zullen alleszins aanwezig zijn. Dit weten we al over de uitvaartdienst van Benedictus.