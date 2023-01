Waterbus op de Schelde is groot succes: Van 105.000 passagiers per jaar naar 775.000 in amper vijf jaar

Aqualiner haalde de mosterd in Rotterdam waar een heel degelijk netwerk van waterbussen bestaat. “Dat klopt maar we hebben de mosterd hier verbeterd en een beetje op smaak gebracht. Zo is de transitie naar vergroening volop ingezet. De hybride schepen komen eraan en we testen momenteel ook volledig elektrische schepen. Vergeet niet dat de eerste schepen ondertussen 5 jaar oud zijn en in maart vervangen we de eerste twee schepen door grotere om aan de vraag te kunnen blijven voldoen. Die beide vaartuigen varen nog op traditionele brandstof maar zijn al voorbereid om in de toekomst te kunnen overschakelen naar elektriciteit”.

De Waterbus is altijd een beetje vakantie, maar wat de passagiers wel missen is de mogelijkheid om een koffie te kopen aan boord. “Dat klopt, we krijgen regelmatig de vraag om een koffiecorner aan boord te hebben, en we werken daaraan”.