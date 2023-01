Zeven pv's in Zaventem voor afsteken van vuurwerk ondanks een verbod

Ook in Zaventem hebben heel wat mensen zich niet gehouden aan het vuurwerkverbod tijdens de nieuwjaarsnacht. "Er werden hiervoor in totaal zeven pv's opgesteld", bevestigt woordvoerster Ellen Vanderpoel van de Zaventemse politie. In de Heidestraat zou er ook een discussie ontstaan zijn tussen jongeren en andere bewoners over gebruik van vuurwerk. "Iets na één uur zijn er inderdaad meldingen binnengekomen over onenigheid tussen jongeren en bewoners. Daarbij zou er een slag zijn uitgedeeld, maar bij aankomst van onze ploegen kon niemand dat bevestigen. Er raakte uiteindelijk niemand gewond", zegt de woordvoerster nog.

In de Batticelaan in Sint-Stevens-Woluwe werd ook nog een vuilnisbak in brand gestoken bij een appartementsgebouw. De brandweer kon het vuur snel blussen.