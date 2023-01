70 procent van overlastplegers met huisarrest in Antwerpen houden zich aan maatregel tijdens nieuwjaarsnacht

Van de 27 overlastplegers die in Antwerpen huisarrest hadden gekregen tijdens de nieuwjaarsnacht, hebben er 18 zich aan de maatregel gehouden. Dat is 70 procent. De cijfers komen van de woordvoerder van burgemeester Bart De Wever. De burgemeester had de preventieve maatregel genomen om problemen te voorkomen. De veelplegers tussen 13 en 30 oud zijn onder meer bekend voor agressie tegen hulpdiensten, vuurwerkovertredingen en vandalisme.