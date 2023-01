"Blinding lights" van The Weeknd is Spotify's meest gestreamde nummer aller tijden 

The Weeknd gaat trots het nieuwe jaar in: "Happy new years to blinding lights", proostte de Canadese zanger op het nieuws via Twitter. Met 3,32 miljard streams klopt The Weeknd het record van “Shape of you” van Ed Sheeran. “Dance monkey” van de Australische singer-songwriter Tones and I staat met 2,7 miljard streams op een mooie derde plaats.