Afdak en zorglokaal van basisschool Spring in 't Veld in Bellingen in de as

In Bellingen heeft het gebrand in basisschool Spring in 't Veld, bij Pepingen. Het vuur ontstond in een vuilnisbak onder een afdak. "Een juf die aan het werk was in haar klas, rook ineens rook", vertelt directrice Anja Devos. "Ze ging dan buiten kijken en zag dat de vuilisbakken onder het kleine afdak in brand stonden en dat er heel veel zwarte rook was. Het situeerde zich gelukkig enkel op de kleine speelplaats, onder het afdak en het zorglokaaltje, maar de rest is gevrijwaard gebleven", zegt de directrice nog.

"De lessen zullen volgende week gewoon hervat kunnen worden. We zorgen voor afsluitingen, zodanig dat de zone waar het gebrand heeft mooi afgebakend is en dat er geen gevaar is voor de kinderen", besluit de directrice.