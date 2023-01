Bakkerij De Weerdt in Sint-Gillis verstopt ook dit jaar gouden munten ter waarde van 500 euro in driekoningentaarten

Toen het nieuws van de waardevolle munten vorig jaar bekend raakte, kende de bakkerij een rush op zijn driekoningentaarten. "Er zijn toen maar liefst 2.500 driekoningentaarten verkocht", weet Luc. "We konden de vraag amper bijhouden. Maar dit jaar zijn we beter voorbereid." En dat zal nodig zijn, want de kans dat je dit jaar een gouden munt in je taart vindt, is twee keer zo groot. "Dit jaar verstop ik vier munten in plaats van in twee, zoals vorig jaar. Daarom gaan we nu nog meer taarten moeten bakken, ik vermoed zo'n 3.000."