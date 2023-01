Hulpdiensten belaagd met zwaar vuurwerk, vuurwerkfederatie: "Moeilijk tegen op te treden want je kan het makkelijk online bestellen"

Is het dan niet eenvoudiger om vuurwerk voor particulieren helemaal te verbieden? In Nederland pleiten verschillende lokale politici daarvoor want ook bij hen was het woelige oudejaarsnacht. "Dan ga je ook het siervuurwerk moeten verbieden dat Europees geregeld is", reageert Byl. "Die producten moeten voldoen aan enorm strenge testen in het buitenland. Daar is een hele procedure aan voorafgegaan en er zijn ook heel wat investeringen van fabrikanten en importeurs om die producten veilig op de markt te brengen."