Persoonlijke secretaris van paus Benedictus in zeldzaam interview: "Hij wilde niet publiekelijk aftakelen zoals zijn voorganger Johannes-Paulus II"

"In juli 2012 zag ik dat de Benedictus erg in gedachten verzonken was, hij was erg zwijgzaam", vertelt Gänswein. "Ik dacht toen dat dat kwam omdat hij het derde deel van zijn boek over Jezus aan het afwerken was. Maar achteraf heb ik begrepen dat hij toen zijn beslissing aan het afwegen was om af te treden. Eind september heeft hij mij zijn beslissing meegedeeld, in het buitenverblijf in Castelgandolfo. Ik heb hem gezegd dat hij dat onmogelijk kon doen, en heb op hem in proberen te praten. Maar zijn besluit stond vast."