Raken we ooit helemaal af van het coronavirus en hoe zorgwekkend zijn de hoge besmettingscijfers in China?

"We naderen het einde van de pandemie", stelt viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) gerust. "De tijd van de grote golven is - bij ons althans - voorbij." Eenzelfde geluid horen we bij Steven Van Gucht (Sciensano). "Ik ben optimistisch: onze immuniteit is robuust", zegt de viroloog. "De kans op forse maatregelen zoals we die de afgelopen jaren gekend hebben, is heel klein."

Zo is het aantal coronadoden de laatste jaren almaar gedaald. Zijn er in het eerste coronajaar 2020 nog bijna 20.000 landgenoten aan de gevolgen van Covid-19 overleden, dan is dat vorig jaar gedaald tot zowat een kwart. "Grosso modo gaat het om dezelfde groep mensen die ook te betreuren valt bij de griep", zegt Van Ranst daarover. "Het gaat dus voornamelijk om oudere mensen (lees: ouder dan 75 jaar) en mensen die al bepaalde andere gezondheidsproblemen hebben."